JD1TV: Homem é flagrado correndo com a 'pingola' de fora na 14 de Julho, em Campo Grande

Homem, ainda não identificado, foi flagrado correndo como veio ao mundo, sem roupa, durante a manhã desta sexta-feira (7) na Rua 14 de Julho, região central de Campo Grande.

Conforme as imagens, é possível ver que a ‘corridinha matinal’ acontece no cruzamento da 14 de Julho com a Rua Eça de Queiroz.

Um motorista, que estava parado no semáforo, chegou a filmar a situação. A dúvida que fica agora entre os campo-grandenses é: O que teria acontecido pro querido sair correndo assim na rua? Será que o ‘Ricardão’ foi pego pelo marido da casada?

Veja o vídeo:

JD1TV: Homem é flagrado correndo com a 'pingola' de fora na 14 de Julho, em Campo Grandehttps://t.co/Mlo0CXJvFv pic.twitter.com/SI8gAkpwOD — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) June 7, 2024

