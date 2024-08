JD1TV: Palco da Marcha para Jesus trava trânsito na região do Shopping Campo Grande

Com a montagem do palco da Marcha para Jesus em andamento, trecho da Avenida Professor Luís Alexandre, rua lateral do Parque das Nações Indígenas, segue interditado, o que está causando uma longa fila de carros na região do Shopping Campo Grande.

O bloqueio na avenida deve durar cinco dias, e terminará às 18h da próxima terça-feira (27). Durante o período, local ficará interditado entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

Com a interdição, o trânsito se estende pela avenida, com motoristas que buscam rotas alternativas “inundando” a vida.

Motoristas ao se depararem com a equipe

do JD1 no local reclamaram dos carros. “por que não montam domingo”, disse um. “Tem que começar hoje?”, reclamou outro.

Confira:

Your browser does not support HTML5 video.

