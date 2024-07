JD1TV: Semáforo 'estragado' deixa trânsito lento na Antônio Maria Coelho com Via Park

Diversos pontos de Campo Grande estão com semáforos 'estragados' nesta terça-feira (9), após chuvas. Deixando o trânsito mais lento, na Rua Antônio Maria Coelho, com a Avenida Prof. Luís Alexandre de Oliveira, conhecida como Via Park, o semáforo também não está funcionando desde de manhã.

À reportagem, uma mulher que trabalha na região afirmou que sinaleiro está no intermitente desde cedo. "É perigoso ter algum acidente. Não sei pra quem tem que ligar, mas quem é responsável precisa arrumar isso. O trânsito fica um caos e aqui é tem muito movimento no trânsito", disse.

Devido ao grande fluxo de veículo que passa pela região, buzinaço e congestionamento marcaram o início desta tarde no local.

O JD1 procurou pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Confira:

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também