JD1TV: Vídeo mostra acidente entre motos com três feridos graves na Capital

Um grave acidente de trânsito entre duas motos foi registrado por uma câmera de segurança no Bairro Jardim Presidente, em Campo Grande, às 23h da quinta-feira (06). O sinistro ocorreu no cruzamento das ruas Antônio Ricardo de Arruda e Epaminondas Campos, próximo a uma loja de conveniência.

As motos estavam aparentemente em velocidade considerável, quando ocorreu uma colisão frontal e violenta. Três pessoas ficaram feridas, sendo duas delas entubadas. Os homens, cujas identidades não foram divulgadas, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu, com uso de viaturas de atendimento avançado.

A terceira vítima é uma mulher de 20 anos, que seria passageira de uma das motos. Todos foram encaminhados diretamente para a Santa Casa, devido à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar de Trânsito foi acionada e realizou o atendimento de praxe. A Polícia Científica também foi acionada para periciar o local e colher elementos de elucidação.

Um dos condutores das motos envolvidas estaria sob suspeita de estar pilotando sob efeito de álcool, mas isso ainda deve ser investigado para confirmação. A Polícia Civil deve investigar o caso e definir as possíveis responsabilidades penais.

Veja:

