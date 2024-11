Jingle bell: Prefeitura chama organizações para a produção das festividades natalinas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio de Suplemento Extra do Diário Oficial, publicou o edital de chamamento para que Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público que tenham finalidade cultural, apresentem projetos para a produção do evento ‘Festividades Natalinas' por meio de Termo de Parceria.

Os envelopes contendo os projetos devem ser entregues até terça-feira (19), às 11h na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, situada na. R. Usi Tomi, 567, Carandá Bosque.



Para execução do objeto do Termo de Parceria, a candidata poderá apresentar um projeto de no máximo R$ 125.534 mil, sendo que o valor total será variável, de acordo com as propostas de apoio e patrocínios e valores arrecadados com a exploração do espaço previstos na Cidade do Natal, “a serem depositados em conta específica para a finalidade da parceria, devendo estar inclusos neste todos os itens de despesas necessários à realização do projeto apresentado”.



