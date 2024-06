Juíza pede exame de insanidade mental para estuprador de cadela em Campo Grande

Homem de 50 anos, cujo nome não foi divulgado, foi preso na quarta-feira, dia 19 de junho de 2024, após confessar o estupro de uma cadela na Rua General Benedito Xavier, no bairro Vila Nasser, em Campo Grande. A juíza de Direito, Eucelia Moreira Cassal, determinou que o homem passe por exames de insanidade mental.

Além disso, a juíza decidiu pela prisão preventiva do homem, devido ao risco de reincidência e por questões de ordem pública e criminal. A zoofilia, geralmente causada por distúrbios psicológicos, levou a juíza a solicitar a verificação da sanidade mental do acusado.

O suspeito confessou o crime, que classificou como "de bobeira", e afirmou que o ato foi cometido após o uso de drogas. A denúncia do caso à polícia foi feita pela própria irmã do suspeito.

O Código Penal estabelece que pessoas que não possuam capacidade mental para compreender a gravidade de um crime não devem ser punidas. Nesses casos, a lei prevê medidas de segurança, como internação ou tratamento ambulatorial.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT). O suspeito permanece preso enquanto aguarda os trâmites legais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Polícia Homem é preso após estuprar cadela e ser denunciado pela irmã em Campo Grande

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Homem é preso após estuprar cadela e ser denunciado pela irmã em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também