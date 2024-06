Homem é preso após estuprar cadela e ser denunciado pela irmã em Campo Grande

Homem, de 50 anos, foi preso depois de ter estuprado uma cadela durante a quarta-feira (19), em Campo Grande. O crime teria acontecido na casa do autor.

Conforme as informações repassadas pela DECAT (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), a Polícia Civil foi procurada pela irmã do autor.

A testemunha detalhou que ficou desconfiada dos fatos após ver o animal mancando e com sangue em suas partes intimas. Depois disso, a mulher procurou por vestígios na casa e encontrou um preservativo com sangue, que teria sido usado pelo autor no crime.

Diante da situação, a DECAT foi até a residência realizando a prisão do autor que confessou o crime de zoofilia com o animal.

A Perícia Científica foi acionada e o animal foi encaminhado para realizar o Exame de Corpo de Delito no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Depois da prisão em flagrante, o autor flagrante passou por Exame de Corpo de Delito e ficará em uma das celas da DEPAC aguardando a audiência de custódia.

