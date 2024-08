Lageado recebe 'Mutirão Itinerante de Serviços' neste sábado; saiba mais

A região do Parque do Lageado recebe neste sábado (24), o mutirão itinerante de serviços. O evento será realizado das 8h às 13h, na Escola Municipal Tomaz Ghirardelli, localizado na Rua Lúcia dos Santos, 386-576. Serão serviços oferecidos gratuitamente para a população em diversos segmentos. A iniciativa acontece mais uma vez em parceria com o Mutirão.

Entre os serviços oferecidos, haverá encaminhamentos para a emissão do RG, regularização de CPF, emissão de Carteira de Trabalho, cartão do SUS, informações sobre alistamento militar, emissão de MEI e inscrição para casamento comunitário. Por meio da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) também serão realizados atendimentos voltados ao Cadastro Único, Bolsa Família e outros programas sociais.

Equipes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) irão auxiliar a população na emissão do Passe Livre Urbano e Intermunicipal, bem como na obtenção da Credencial do Idoso.

Os participantes terão ainda acesso a orientações jurídicas e consultas sobre protestos e processos trabalhistas, oferecidos através do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e advogados parceiros.

Haverá ambientes destinados à renegociação de débitos e orientações sobre tarifa social para água e esgoto e solicitação de serviços como iluminação pública, tapa-buracos e limpeza urbana.

Na área da saúde e bem-estar, o Mutirão disponibilizará consultas médicas, atendimentos psicológicos, odontológicos, teste de Hepatite B e C, Sífilis e HIV, vacinação, primeiros-socorros, cortes de cabelo e hidratação capilar, design de sobrancelhas e esmaltação.

A Subea (Subsecretaria de Bem-Estar Animal) e a CCZ farão plantão de atendimento, ofertando consultas veterinárias com vacinação, agendamento de castração e exames para pets.

O espaço contará com exposição de artesanato, brechó, feira gastronômica e recreação infantil. Quem passar pelo local também poderá participar de oficinas de crochê, palestras, sorteios de cestas básicas e premiações, além de apresentações musicais com a Banda Petros e Delmondes Dance.

Serviço

Mutirão Itinerante de Serviços;

Data: 24 de agosto (sábado);

Horário: das 8h às 13h;

Local: Escola Municipal Tomaz Ghirardelli;

Endereço: Rua Lúcia dos Santos, 386-576.

