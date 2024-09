Lei institui "Campanha Permanente Cuidar + dos Animais Silvestres" na Capital

Foi sancionada pela prefeita Adriane Lopes a “Campanha Permanente Cuidar + dos Animais Silvestres” que irá conscientizar a população para condutas de proteção dos direitos dos animais da fauna silvestre que vivem nos parques, praças e logradouros públicos de Campo Grande.

A campanha também irá promover ações educativas de conscientização e sensibilização dos motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres e de todos os cidadãos que trafegam pelas avenidas e ruas quanto aos cuidados necessários e especiais para prevenir acidentes e mortes de animais silvestres

Algumas das observações instruídas na campanha é o contato com a Polícia Militar Ambiental (PMA) através do número (67) 99984-5013 ao se deparar com um animal silvestre machucado ou vítima de atropelamento, ou encontrá-lo dentro da residência ou no quintal.

O cidadão não deve tentar recolhê-lo ou retirá-lo do local, mas sim afastar-se do animal e ligar para a PMA

Nos casos de atropelamento com morte do animal, o munícipe deve parar o veículo em local seguro, retirá-lo da via pública e acionar a Solurb, empresa que realiza a gestão de resíduos no município, através dos números (67) 99647-1005 (WhatsApp) e 0800 6471005.

O texto ainda trata sobre a não alimentação de animais silvestres e sinalizações de atenção sobre animais na via.

