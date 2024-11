Lei reconhece 'grau' como manobra esportiva na Capital

Em publicação no Diário Oficial de Campo Grande desta sexta-feira (29), a prefeita Adriane Lopes reconheceu o Wheeling, popularmente conhecido como “Grau”, e outras práticas de manobras com motocicleta como práticas esportivas, realizados em locais devidamente destinados a essa finalidade.

“A modalidade Wheeling consiste na realização de manobras e acrobacias de solo sobre duas rodas, conhecidas como “Grau”, “RL” (Rear Lift) ou “Bob’s”, nas quais força e equilíbrio são exigidos ao máximo dos praticantes”, conforme homologação pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).

A prática de manobras deverá ser feita para a exibição de shows e competições, observadas as regras estabelecidas pela CBM.

São impostos requisitos para a realização das práticas, como pista com asfalto de qualidade e medidas mínimas de 80 metros de comprimento por 25 metros de largura; local destinado ao público espectador, com observância dos mesmos requisitos de segurança implementados para modalidades esportivas semelhantes; comprovação, pelos organizadores do evento ou competição, da implementação de todas as normas de segurança e proteção dos pilotos recomendadas pela Confederação Brasileira de Motociclismo.

