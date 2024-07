Mais 12 casas são entregues às famílias da comunidade Mandela

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), entregou as casas localizadas na área do Jardim Talismã para as famílias da comunidade Mandela. A entrega foi realizada na tarde desta terça-feira (30).

As obras tiveram início em dezembro do ano passado, após uma análise criteriosa para a escolha das áreas que seriam destinadas à construção das unidades habitacionais.

Nesta etapa foram entregues 12 unidades habitacionais. Vale lembrar que em junho, foram entregues 11 unidades.

As áreas foram selecionadas considerando localidades com acesso à estrutura pública, como escolas, Cras e unidades de saúde.

As casas foram construídas pela construtora credenciada pelo Programa Credihabita, instituído pela Lei n. 6.123 em 9 de novembro de 2018.

