Famílias da antiga Mandela recebem primeiros contratos de casas novas

Os primeiros contratos das casas do Jardim Talismã que abrigará 32 famílias serão entregues nesta quarta-feira (5), pela prefeita Adriane Lopes em evento na Rua Jacinto Máximo Gomes, em frente ao nº 506, no referido bairro.

A construção das 187 casas é orçada em R$ 15 milhões. Os moradores da comunidade Mandela que foram atingidos pelo incêndio, em novembro de 2023, serão levados para áreas designadas sendo: 33 famílias no Iguatemi I, 30 famílias no Iguatemi II e mais 32 famílias no Bairro Talismã.

O local passou por um processo de análise, incluindo demarcação dos lotes, abertura de arruamento, instalação de rede de água e energia, proporcionando condições para o reassentamento das famílias afetadas.

