JD1TV AGORA: Favela do Mandela arde em chamas e Bombeiros iniciam combate

A Favela do Mandela pegou fogo durante o final da manhã desta quinta-feira (16), em Campo Grande. A invasão fica localizada na região norte da cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros tentam apagar as chamas.

Conforme o apurado inicialmente pela reportagem, o fogo teria começado em um caminhão. Porém, devido ao calorão as chamas logo se espalharam para a vegetação ao lado da rua e acabou atingindo os barracos, assustando moradores do local.

A fumaça podia ser vista de longe. Imagens mostram moradores preocupados, acompanhando o serviço das equipes do Corpo de Bombeiros, que deram inicio ao combate agora há pouco.

Assista as imagens:

