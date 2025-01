Me leva pra casa? Primeira ação de adoção do ano será no dia 9 de fevereiro

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subea (Subsecretaria de Bem-Estar Animal) realizará a primeira Ação de Adoção de pets do ano no dia 9 de fevereiro, na Feira da Bolívia.

A ação contará com filhotes já vermifugados e vacinados com a polivalente (cães). A iniciativa é uma parceria da Prefeitura com protetores independentes que realizam o trabalho de acolhimento de animais abandonados ou que foram vítimas de maus-tratos.

Como adotar?

Os interessados devem ser maiores de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência.

A Subea ressalta que todos os animais adotados em suas ações, tem garantia de castração gratuita em uma das clínicas credenciadas com a Prefeitura.

Serviço

Data: 09 de fevereiro (domingo);

Local: Feira da Bolívia;

Endereço: Rua das Garças com Rua Aníbal de Mendonça;

Horário: Das 9h às 12h.

