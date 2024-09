Mega-Sena: 34 apostas de MS com quadra leva R$ 1 mil

O prêmio geral acumulou, mais uma vez, em R$ 10 milhões. No entanto, 34 Sul-mato-grossenses ganharam 'milzinho', R$ 1.062,38, ao acertar quatro das seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.777 da Mega-Sena, na noite desse sábado (21).

A informação foi confirmada pela Loteria da Caixa Econômica Federal durante a divulgação do rateio. Os números 2, 13, 21, 38, 42, 52 compuseram a modalidade, que também premiou 40 volantes com a quina de R$ 49.417,01. Já a quadra teve 2.658 vencedores totais.

No âmbito estadual, apostas de Amambai, Bonito, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Dourados, Itaporã, Ivinhema, Juti, Miranda, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, Selvíria, Sonora e Três Lagoas figuraram entre os premiados.

Confira as dezenas sorteadas nesse sábado (21):

*Mais Milionária deu início aos sorteios da noite, com o concurso 183, que ofertou prêmio estimado de R$ 11,5 milhões. As dezenas que compuseram a modalidade foram: 19, 20, 26, 34, 35, 44. Já os trevos foram: 2, 5.

*A Mega-Sena ofertou prêmio de R$ 6.279.287,43 no concurso 2.777. Entre os números sorteados, estão: 2, 13, 21, 38, 42, 52.

*Já no concurso 6.539, a Quina disponibilizou prêmio principal de R$ 21.964.782,48 aos acertadores das dezenas: 10, 30, 33, 42, 74.

*Julho foi o mês da sorte na Dia de Sorte, que tinha como prêmio valor estimado em R$ 300 mil. As dezenas 6, 8, 9, 12, 14, 27, 31 compuseram o sorteio de número 967.

*Acumulada em valor estimado de R$ 2,8 milhões, a Timemania teve o Jacupiense (BA) como time do coração no sorteio 2.146. Os números do concurso foram: 3, 10, 35, 55, 57, 62, 72.

*Por fim, a Lotofácil ofertou valor estimado de R$ 1,7 milhão aos acertadores das dezenas: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, válidas pelo concurso 3.201.

JD1 Notícias

