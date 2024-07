Menos ônibus: Consórcio opera com programação de férias escolares até fim de julho

Os ônibus de Campo Grande passaram a operar com programação de férias escolares nessa quarta-feira (17). Alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino de Campo Grande) e da REE (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul) entraram de férias ontem, e seguem até o dia 31 de julho.

A mudança afeta todas as linhas, praticamente.

O Consórcio orienta que os usuários do transporte coletivo da Capital acompanhem as novas rotas e horários dos ônibus no próprio site do Consórcio Guaicurus. Acesse o itinerário aqui.

