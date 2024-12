Mercado imobiliário da Capital registra alta de 32% em um ano

Sarah Chaves, com Abrainc

Conforme divulgado pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), entre janeiro e setembro, as vendas de imóveis cresceram 9% em Campo Grande totalizando 2.090 unidades comercializadas, enquanto no mesmo período de 2023 foram 1.923. O Valor Global de Vendas (VGV) apresentou uma alta de 32%, alcançando R$ 1,2 bilhão.

Em termos de lançamentos, Campo Grande registrou 1.396 novas unidades em 2024. Bairros como Veraneio, Santa Fé e Carandá Bosque se destacam como áreas estratégicas para investimentos no segmento MAP, com preços médios do metro quadrado entre R$ 11.20 mil e R$ 12 mil.

A cidade ocupa o terceiro lugar na região Centro-Oeste em termos de PIB. Além disso, Campo Grande se destaca como a cidade mais inteligente do Centro-Oeste, impulsionada pela evolução do setor de serviços e pela retomada da agricultura e da indústria.

“Campo Grande vive um momento de transformação, com o mercado imobiliário refletindo a força e o dinamismo da cidade. A alta no VGV e o protagonismo do segmento de médio e alto padrão são provas da confiança dos investidores e da qualidade de vida que a capital oferece. Estamos comprometidos em apoiar esse crescimento sustentável, que beneficia toda a população”, afirma Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC).

