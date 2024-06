Maio bateu recorde com abertura de 960 empresas em MS

Maio bateu novo recorde com o número de empresas que foram abertas em Mato Grosso do Sul. Segundo divulgado pela Junta Comercial, foram inauguradas 960 empresas no mês passado, sendo maior número desde início da série histórica, em 2000.

Para efeito de comparação, no ano passado, no mesmo mês, a Junta Comercial registrou a abertura de 838 firmas no Estado.

O setor de serviços concentra a maioria dos registros com 682 empresas, ou 71,04% do total, seguido do comércio com 243 e da indústria com 35.

No acumulado do ano já somam-se 4.832 novas firmas no Estado, com predominância para os serviços 3.434. Aparecem logo depois comércio com 1.208 e Indústria com 190.

Quanto à distribuição regional, Campo Grande, como capital do Estado e cidade mais populosa, concentra a maioria dos registros: 399, o que perfaz 41,56%. Em seguida aparece Dourados, com 96, seguido de Chapadão do Sul (57), Três Lagoas (48), Naviraí (39), Maracaju (22), Ponta Porã (20), Corumbá (19), Nova Andradina (18) e Aparecida do Taboado (17).

