Mesmo com portaria, nem todas as praças da capital abrirão dia 14

A prefeitura juntamente com a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), revogou nesta quinta-feira (10) a portaria que impedia a abertura e o uso público dos Equipamentos de Esporte e Lazer de parques e praças devido ao contágio da Covid-19 em Campo Grande e que devem voltar a funcionar na próxima segunda-feira (14).

De acordo com a portaria publicada hoje no Diário Oficial de Campo Grande, a decisão da Funesp considera a queda no número de pacientes infectados pelo Covid-19 nas últimas semanas. O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra afirma que a decisão levou em conta o parecer de especialistas do comitê técnico de combate a Covid da prefeitura, que dão o parecer ligado a questão de liberação de atividade. “A gente estava esperando isso e estivemos em contato com eles a algumas semanas, fazendo estudos e solicitações e ontem recebemos o parecer definitivo autorizando a abertura desses espaços”, afirmou.

No entendimento dos especialistas esse momento é adequado para reabrir em função da queda de contagio de Covid-19 na cidade e considerando que os especialistas da área da saúde são unânimes em afirmar que as atividades físicas são de fundamental importância para a preservação da saúde física e mental das pessoas no período de isolamento social.

Rodrigo Terra ressalta que os espaços que serão reabertos na segunda-feira são os que estão sob administração da Funesp. “É uma portaria da Funesp que só regulamenta uso de espaços que estão sob a gestão da Fundação, com exceção do Guanandizão que está em obra e do parque Airton Senna que tem um hospital de campanha contra a Covid”, detalhou.

O JD1 Notícias entrou em contato com A Secretaria Municipal de Turismo (Sectur), onde foi informado que a pasta publicará ainda hoje uma portaria divulgando a abertura de praças e parques sob sua gestão como o caso da Praça Ary Coelho, Praça das Águas, esplanada ferroviária e outros.

Medidas para abertura:

A portaria afirma que para a permanência nesses locais serão adotadas medidas de biossegurança como: Lotação máxima de 50% da capacidade, equipamentos para higienização com álcool 70% nas saídas e em locais estratégicos. Materiais educacionais serão afixados nos parques e servidores trabalharão usando equipamentos de proteção individuais (EPIs).

Além disso, eles orientarão sobre os cuidados durante a prática de exercício físico, o uso de máscara e para que os usuários evitem aglomeração. Também será aferida a temperatura dos visitantes na entrada, e pessoas em estado febril, acima de 37,8º graus, não poderão entrar nos parques. Outra medida sanitária é a intensificação da limpeza nos equipamentos de esporte e lazer.

Haverá restrição no uso de quadras poliesportivas, academia ao ar livre, campo de futebol, caixa de areia, parque infantil, banheiros e pontos de hidratação.

Confira quais são os locais que serão abertos ao público:

I - Centro de Formação do Atleta (CEFAT);

II - Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha;

III - Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão);

IV - Parque Ayrton Senna;

V - Parque Francisco Anselmo Gomes de Barros (Sóter);

VI - Parque Jacques da Luz;

VII - Estádio Jacques da Luz (Estádio das Moreninhas);

VIII - Parque Tarsila do Amaral;

IX - Praça Esportiva Belmar Fidalgo;

X - Praça Elias Gadia;

XI - Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE);

XII - Praça Professor José Barbosa Rodrigues;

XIII - Praça Mario José Mendonça;

XIV - campo de futebol da Praça Bonança

Espaços que não estavam fechados, mas com recomendação para não uso

I - Orla Morena;

II - Praça Manoel da Cruz;

III - Praça José Carlos da Silva;

IV - Praça Mata do Jacinto;

V - Praça dos Amigos Vaguinho e Dalila;

VI - Parque Doutor Anísio de Barros (Lagoa Itatiaia);

VII - Praça Pacaembu;

VIII - Praça Marcelino Rodrigues de Araújo;

IX - Praça Paulo Coelho Machado;

X - Praça Dom Antônio Barbosa;

XI - Praça Brasilina de Aguiar;

XII - Praça Bonança;

XIII - Praça Juraci Pereira;

XIV - Praça Pedro de Oliveira Rosa

XV - Praça Jardim Carioca;

XVI - Praça Ramão de Souza Gomes;

XVII - Praça Camillo Boni;

XVIII - Praça das Begônias

