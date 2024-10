Motociclista atinge carro em conversão e sai com joelho quebrado e fratura exposta

Motociclista, de 28 anos, não habilitado, foi socorrido com uma fratura exposta no antebraço esquerdo e o joelho esquerdo quebrado na manhã desta quarta-feira (16), após colidir com um veículo de passeio, um Ford Ka, no cruzamento da Via Park com Arquiteto Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

Informações colhidas no local do acidente pelo JD1 Notícias, apontam que os dois veículos seguiam pela Via Park. O carro estava na faixa do meio, enquanto o motociclista seguia pela direita do veículo.

Quando chegou na curva para a continuação da Via Park no sentido para a Afonso Pena, o motociclista tentou uma conversão à esquerda, mas acabou atingindo a lateral do veículo e foi jogado contra o solo, sofrendo fratura exposta no antebraço esquerdo e quebrando o joelho esquerdo.

Ele foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhado consciente e orientado para a Santa Casa.

O motorista do Ford Ka, de 71 anos, disse que ficou assustado com a situação e alegou que estava trabalhar. Ele prestou esclarecimentos ainda no local para o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e foi liberado.

A motocicleta foi recolhida por estar irregular.

