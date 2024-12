Motociclista invade pista e colide com caminhão na MS-474

Um motociclista de 24 anos morreu ao bater a moto em que estava de frente com um caminhão na noite da última sexta-feira (6), na rodovia MS-474, que liga Caracol a Alto Caracol.

Segundo o motorista do caminhão, o acidente aconteceu por volta das 18h, quando o jovem seguia pela rodovia, e no início de uma curva, a Honda Bros de cor de laranja invadiu a pista contrária.

Nisso, ele provocou a colisão frontal com o caminhão. O motociclista chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital.

