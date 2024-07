Motorista avança cruzamento e é atingido por motocicleta no Jardim América

Na manhã deste sábado (27), um motorista de 71 anos, que dirigia um Nissan Kicks, causou um acidente na Rua Paraguai com a Dr. Pacífico Lopes Siqueira, no Jardim América, envolvendo um motoqueiro de 61 anos.

Na ocasião, o motorista do carro subia a Rua Paraguai e parou no cruzamento. Ele estava usando a proteção contra o sol, e por isso afirma não ter visto ninguém, e avançou, até que foi atingido pela motocicleta, que vinha pela outra rua citada.

Com o impacto, o motociclista caiu no chão, sofreu escoriações leves e foi levado à UPA Moreninha. Já o motorista do carro perdeu o controle e bateu em um poste, resultando em danos significativos no veículo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também