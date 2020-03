Motorista de aplicativo já sente impacto do coronavírus: “poucas corridas”

O motorista de aplicativos, Reinaldo Barbosa, 41 anos, já sente desde o último domingo (15), os impactos negativos do novo coronavírus em Campo Grande.

Em conversa com o JD1 Notícias, Reinaldo disse que o movimento caiu bastante nos últimos três dias, e estima queda de aproximadamente 60% das corridas que costuma fazer diariamente. “O pessoal está com medo de sair, com certeza isso vai impactar no meu orçamento mensal”, previu.

Para o motorista, a tendência é piorar. Nas primeiras horas desta terça-feira (17), percebeu que as corridas que costumeiramente fazia com clientes que levam seus filhos para a escola não aconteciam. “A tendência é piorar. Está mal começando essa questão da quarentena”, afirmou.

Reinaldo destaca ainda o risco que corre ao carregar passageiros. “Você não sabe quem que pega, se teve o contato com uma pessoa contaminada e a gente também fica a mercê”, disse ao alertar que a “situação é séria”.

Atualização de casos em Campo Grande

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), atualmente há 29 casos suspeitos na capital. De sábado até hoje, quatro pessoas testaram positivo, também em Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também