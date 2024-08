Motorista perde controle de Mobi e cai em córrego da Ernesto Geisel

Motorista, de 24 anos, perdeu o controle do veículo Fiat Mobi e acabou caindo no córrego Prosa, da Avenida Ernesto Geisel, próximo ao cruzamento com a Avenida Mato Grosso, na região do Cabreúva, em Campo Grande, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29).

Informações repassadas para a reportagem, apontam que a condutora seguia com o Fiat Mobi pela avenida e em determinado momento, por razões a serem apuradas pelas autoridades, acabou perdendo o controle da direção.

Ela colidiu contra uma árvore e despencou de uma altura considerável, caindo no córrego. O veículo de passeio ficou tombado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou auxílio para a vítima, socorrendo ela consciente e sem ferimentos graves. Também não foi observado sinais de embriaguez na condutora.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também