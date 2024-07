Motorista faz conversão proibida 'na frente da PM' e quase mata motociclista na Ceará

Motorista de um Toyota Corolla teve um azar duplo no início da manhã desta sexta-feira (5), após tentar realizar uma conversão proibida no cruzamento da Avenida Ceará com a rua Amazonas, no Jardim Autonomista. Isso porque durante a manobra, ela atingiu um motociclista e tudo aconteceu na frente dos militares do Batalhão de Trânsito.

Os policiais estavam realizando o atendimento a um capotamento que havia acontecido durante a madrugada, onde um veículo Chevrolet Celta capotou e destruiu um outdoor na mesma avenida, só que na esquina com a rua Santa Bárbara.

As informações repassadas para a reportagem, apontam que a condutora do Corolla seguia pela avenida no sentido bairro, quando tentou fazer uma conversão à esquerda para acessar a rua Amazonas. Porém, essa manobra é proibida e durante a mudança de rota, ela atingiu em cheio um motociclista que seguia no sentido contrário da Ceará.

A suspeita é que o motoqueiro teria quebrado uma das pernas e aguardava a chegada de uma viatura do resgate, seja do Corpo de Bombeiros ou do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O trânsito ficou bastante prejudicado naquele momento, principalmente por ser considerado horário de pico.

O Batalhão de Trânsito, que já estava pelo local, ajudou a auxiliar no tráfego de veículos.

