Sextou! Motorista perde controle, capota carro e ainda destrói outdoor na Ceará

Motorista, ainda sem identificação, fugiu logo após capotar o veículo que conduzia, um Chevrolet Celta, bater contra uma grade e destruir um outdoor no cruzamento da Avenida Ceará com rua Santa Bárbara, no Jardim Autonomista, durante a madrugada desta sexta-feira (5), em Campo Grande.

Segundo informações repassadas para a reportagem, o condutor seguia pela avenida no sentido bairro e ao passar pelo cruzamento com a rua Amazonas, onde acabou perdendo o controle por um motivo desconhecido.

Assim, ele subiu na calçada, bateu contra uma grade e derrubou um outdoor de uma empresa. O veículo ainda capotou e ficou com as quatro rodas para cima.

O motorista não ficou pelo local, fugindo logo após o acidente e ninguém ficou responsável pelo automóvel. Mesmo em situação regular, ele será levado para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local registrando a ocorrência.

