Menu
Menu Busca quarta, 03 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Cidade

MS mantém desconto de 15% no IPVA para pagamento à vista e prazo vai até 5 de janeiro

A emissão dos boletos já começou, tanto pelos Correios quanto pelo portal da Secretaria de Fazenda, dando início à temporada de regularização do imposto

03 dezembro 2025 - 14h10Taynara Menezes
Pessoas com Deficiência continuam com desconto de 60%Pessoas com Deficiência continuam com desconto de 60%   (Foto: Saul Schramm/Secom)
Dr Canela

Quem pretende economizar no IPVA 2026 em Mato Grosso do Sul tem um prazo claro: até 5 de janeiro para garantir o desconto de 15% no pagamento à vista. A emissão dos boletos já começou, tanto pelos Correios quanto pelo portal da Secretaria de Fazenda, dando início à temporada de regularização do imposto.

O desconto foi confirmado em decreto publicado em 12 de novembro, que também oficializou o calendário do próximo ano. Segundo o governo, a estratégia busca premiar quem antecipa o pagamento e, ao mesmo tempo, reduzir a inadimplência histórica do tributo.

Para quem preferir dividir o valor, o IPVA poderá ser parcelado em cinco vezes, com vencimentos em 30 de janeiro, 27 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 29 de maio. O valor mínimo por parcela segue fixado em R$ 30 para motos e R$ 55 para os demais veículos.

O conjunto de benefícios concedidos pelo Estado permanece amplo. Entre eles, imunidades para veículos oficiais, entidades sociais e templos; e isenções que contemplam tratores, máquinas agrícolas, táxis, mototáxis, embarcações de pescadores profissionais, ambulâncias, veículos diplomáticos e automóveis com mais de 15 anos.

Pessoas com Deficiência continuam com desconto de 60%, e frotistas que possuam 30 veículos ou mais têm redução específica na alíquota. Veículos movidos a GNV seguem isentos, e não há incidência do imposto em casos de furto, roubo, perda total ou apropriação indébita.

Outro decreto, o nº 16.693, também manteve a redução das alíquotas aplicadas a veículos de carga, transporte coletivo e utilitários, garantindo abatimentos que podem chegar a 50% na base de cálculo para caminhões, ônibus e motorhomes.

Os boletos já podem ser emitidos diretamente no portal da Sefaz: www.sefaz.ms.gov.br.

Reportar Erro
Dr Canela
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Essa é a irmã identica de Doisona, a diferença é que ela esta com a barriga raspada
Cidade
Gata desaparece no Nova Lima e tutor oferece R$ 500 pra quem encontrar
pós a efetivação, a confirmação da vaga pode ser acompanhada no portal da matrícula.
Cidade
Divulgada 1ª lista de designados para EMEIs em 2026; Confira
Professor Washington comentou sobre ações de guardas e fala da prefeita
Cidade
Chamado de bandido, professor diz que declarações de Adriane são "cortina de fumaça"
As propostas poderão ser enviadas até 7h44 do dia 18 de dezembro de 2025
Cidade
Com orçamento de R$ 8,9 milhões, licitação para reforma do CEM é aberta na Capital
Mairinco de Pauda/Semadesc
Cidade
Arauco avança em ferrovia estratégica para operar megafábrica em Inocência
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Identidade Visual MPMS -
Justiça
Em investigação contra pornografia infantil, MPMS prende suspeito na Capital
Foram formados 250 soldados temporários
Cidade
Riedel investe R$ 5,2 milhões e entrega novas viaturas ao Corpo de Bombeiros
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Foto: Ilustrativa /
Cidade
Flexibilização da CNH deve causar demissões e é principal preocupação de Sindicato estadual

Mais Lidas

Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Jhenyfer está desaparecida
Polícia
Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande
Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande