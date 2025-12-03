MS mantém desconto de 15% no IPVA para pagamento à vista e prazo vai até 5 de janeiro

Quem pretende economizar no IPVA 2026 em Mato Grosso do Sul tem um prazo claro: até 5 de janeiro para garantir o desconto de 15% no pagamento à vista. A emissão dos boletos já começou, tanto pelos Correios quanto pelo portal da Secretaria de Fazenda, dando início à temporada de regularização do imposto.

O desconto foi confirmado em decreto publicado em 12 de novembro, que também oficializou o calendário do próximo ano. Segundo o governo, a estratégia busca premiar quem antecipa o pagamento e, ao mesmo tempo, reduzir a inadimplência histórica do tributo.

Para quem preferir dividir o valor, o IPVA poderá ser parcelado em cinco vezes, com vencimentos em 30 de janeiro, 27 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 29 de maio. O valor mínimo por parcela segue fixado em R$ 30 para motos e R$ 55 para os demais veículos.

O conjunto de benefícios concedidos pelo Estado permanece amplo. Entre eles, imunidades para veículos oficiais, entidades sociais e templos; e isenções que contemplam tratores, máquinas agrícolas, táxis, mototáxis, embarcações de pescadores profissionais, ambulâncias, veículos diplomáticos e automóveis com mais de 15 anos.

Pessoas com Deficiência continuam com desconto de 60%, e frotistas que possuam 30 veículos ou mais têm redução específica na alíquota. Veículos movidos a GNV seguem isentos, e não há incidência do imposto em casos de furto, roubo, perda total ou apropriação indébita.

Outro decreto, o nº 16.693, também manteve a redução das alíquotas aplicadas a veículos de carga, transporte coletivo e utilitários, garantindo abatimentos que podem chegar a 50% na base de cálculo para caminhões, ônibus e motorhomes.

Os boletos já podem ser emitidos diretamente no portal da Sefaz: www.sefaz.ms.gov.br.

