Natal e Ano Novo serão de 'portas fechadas' para o comércio e supermercados

Em convenção coletiva dos trabalhadores do Sindvarejo e da AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) foi definido que as lojas do comércio e os Supermercados não terão atendimentos nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1° de janeiro de 2025 (Ano Novo).

Enquanto os supermercados funcionarão nos dias 24 e 31 de dezembro, até às 20h. As lojas comerciais de Campo Grande segue com horário estendido das 9h às 22h, desde até o dia 23 de dezembro. No dia 24 de dezembro e 31 de janeiro, o horário dos empregados se encerra às 16h, com exceção aos shoppings e centros comerciais e hipercenters que nesses dias encerram o expediente às 19h e às 18h, respectivamente.

Aos domingos, 15 e 22 de dezembro, será das 9h às 18h.

Já os estabelecimentos localizados nos shoppings e as empresas estabelecidas em condomínios comerciais permanecem com os horários normais.

