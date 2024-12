Novo fórum atenderá demandas da mulher, da infância e do idoso em Campo Grande

Campo Grande deverá contar, em breve, com um novo fórum para atender as demandas da mulher, da infância, adolescência e do idoso. O governador Eduardo Riedel injetou cerca de R$ 10 milhões para a construção do espaço em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A formalização do ato aconteceu nesta segunda-feira (23).

O prédio será instalado atrás da Casa da Mulher Brasileira, no bairro Jardim Imá, onde serão abrigadas as varas da violência doméstica e familiar contra a mulher da Capital, e serviços judiciais da infância e adolescência.

O governador Eduardo Riedel participou do ato de assinatura do termo de cooperação, juntamente com os secretários Antonio Carlos Videira (Sejusp), Rodrigo Perez (Segov), Viviane Luiza (SEC) e Ana Ali (PGE), participaram da solenidade, juntamente com o presidente do TJMS (Tribunal de Justiça do Estado), desembargador Sérgio Martins, e outros representantes do Judiciário.

O novo Fórum será construído num espaço total de 5.440 m². O projeto será executado em parceria com o Governo do Estado e com colaboração do Governo Federal. O convênio, por sua vez, será administrado pela Sejusp e a dotação orçamentária será do TJMS.

O Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente, que será construído próximo à Casa da Mulher e terá o Fórum como parte integrante, contará com órgãos de segurança pública, atendimento psicossocial, demais agentes de rede de proteção e sistema jurídico como Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.

