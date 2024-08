Obras de recuperação da BR-163 devem terminar no início de setembro, diz concessionária

A BR-163, na altura do km 500, no trecho afetado pelo rompimento da barragem na última terça-feira (20), está passando pela execução dos serviços emergenciais realizados pela CCR MSVia. A previsão é de que a liberação total da pista ocorra na primeira semana de setembro.

Ao todo, a Concessionária movimenta mais de 50 equipamentos para a obra, incluindo escavadeiras, caminhões, rolos compactadores e tratores de esteira. Uma força-tarefa foi mobilizada, com efetivo reforçado, com cerca de 100 colaboradores atuando no local 24h por dia, em regime de revezamentos de turnos.

Mediante estudos técnicos feitos no local, as obras avançaram com escavação do solo, reforço de fundação do aterro com rocha e execução de todo aterro em rocha. Em sequência, as intervenções prosseguem para reconstrução de todo pavimento da pista, por meio de técnicas para garantir durabilidade e segurança da rodovia.

Orientações

A Concessionária alerta aos motoristas que, para a execução das intervenções ocorra, é necessário que a pista opere em sistema ‘pare e siga’. O trecho apresenta lentidão de tráfego, principalmente em horários de pico. A espera na fila pode ultrapassar 1h, a depender da quantidade de veículos que estiver na rodovia no momento.

Para minimizar os impactos do tempo de espera na rodovia durante as operações de “pare e siga”, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), por meio de sua Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, indica aos motoristas possíveis rotas alternativas.

Uma das opções é o desvio através do anel viário entre a BR-163/MS e a MS-010 (rodovia pavimentada até Rochedinho) e posterior acesso a MS-244. Outra escolha indicada é o desvio entre a BR-163/MS e a MS-080 e posterior acesso a MS-430, seguindo até a cidade de São Gabriel do Oeste. Por fim, existe, ainda, a alternativa de desvio através do anel viário entre a BR-163/MS e a MS-080, e posterior acesso a BR-419, rumo a cidade de Rio Verde de Mato Grosso.

O aviso aos motoristas sobre a interdição parcial está sendo feito por meio dos Painéis de Mensagens Variáveis Fixos e Móveis dispostos ao longo da rodovia, Praças de Pedágio, e pelas equipes de operação na pista.

Outras dúvidas podem ser sanadas pelo Disque CCR MSVia, por meio do telefone 0800 648 0163, que atende gratuitamente, inclusive ligações de celulares, e também via WhatsApp.

