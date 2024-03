Brenda Leitte, com Prefeitura

Aproximadamente 1,5 mil famílias residentes na comunidade Homex receberão melhorias como redes de água e esgoto. As obras começam já nesta segunda-feira (18). O contrato que autoriza os serviços de saneamento básico na região foi assinado nesse sábado (16), durante o evento ‘EMHA em Ação’, realizado na Escola Municipal Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão, localizada no Parque Novo Século.

“A Prefeitura está dando passos largos. São quase 1,5 mil famílias e quase 5 mil moradores que precisam ter dignidade, é por isso que, a partir de segunda-feira a poeira vai levantar e logo ela vai baixar e trazer aquilo que é o sonho de vocês. As famílias da Homex morarão em um lugar digno, vamos mudar essa realidade e trazer novas oportunidades”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Além do início das obras, a prefeita anunciou a construção de 10 novas salas de aula na Escola Municipal Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão. “As mães precisam trabalhar e de um lugar seguro para deixar suas crianças, pois muitas mães da comunidade são arrimo de família”. Adriane Lopes também anunciou a oferta de novos cursos a partir da próxima semana. “Os jovens da Homex vão aprender um ofício e as portas da escola vão se abrir com 80 cursos gratuitos na terça-feira”, anunciou ela.

“Fiquei muito feliz quando soube disso [início das obras]”, declara Arlete Mota, 62 anos, moradora da Homex há cinco anos. A aposentada relata que esta é uma conquista pela qual a comunidade esperava há muito tempo e que finalmente está se concretizando. “Água é fundamental para nossa saúde e qualidade de vida. Aos poucos a gente vai vendo as coisas acontecendo e mudando”, completou Arlete.

Ao todo, serão aproximadamente 9 km de rede de água e mais de 12 km de rede de esgoto que atenderá toda a comunidade. O investimento necessário para concretizar essa importante infraestrutura está estimado em cerca de R$ 8 milhões. Essa obra não apenas melhora a qualidade de vida das famílias locais, mas também reforça o compromisso da prefeitura em promover o acesso a serviços básicos essenciais para toda a população.

Benefícios e melhorias

Durante o evento, o diretor executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim, anunciou alguns benefícios que os moradores da Homex terão após a regularização. “No primeiro mês, não haverá cobrança. Isso é para que vocês compreendam o funcionamento do consumo, a quantidade de água utilizada e como será calculada a conta. Nos próximos três meses, todos estarão enquadrados na Tarifa Social, independentemente do consumo. Isso é para que vocês possam se conscientizar e entender o funcionamento do sistema de abastecimento. Então, serão quatro meses de benefícios, para oferecer o melhor atendimento à comunidade”, explicou Buim.

Para o diretor-presidente da EMHA (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), Claudio Marques, o principal objetivo é a regularização fundiária, o que requer avanços em melhorias. “Não basta apenas regularizar sem trazer melhorias. Já foi iniciado o processo de regularização da energia, que está na fase final, e agora estamos dando início à regularização da água. Em parceria com a Águas Guariroba, foi desenvolvido um planejamento cuidadoso para alcançar esse objetivo. Buscando melhorias diárias para as comunidades, e isso está se tornando realidade”, afirmou Claudio Marques.

