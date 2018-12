Ônibus City Tour roda em três horários hoje

O ônibus City Tour, sucesso entre os visitantes da cidade de natal, volta a rodar em três horários nesta terça-feira (25), feriado de natal. A cidade do natal receberá hoje a noite, o Auto de Natal com grupo de teatro Transart. Hoje, o local volta a funcionar no horário normal, das 17 às 23 horas.

O ônibus terá três saídas diárias nos seguintes horários: 18 horas, 19 horas e 20 horas. Cada passeio terá cerca de 40 minutos e todos serão orientados por guias de turismo. O Auto de Natal será ás 20h e 21h.

