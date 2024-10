Bateria de Pálio acaba e deixa Antônio Maria Coelho 'parada'

Leitores do JD1 informaram que, por volta das 17h, a bateria de um veículo, um Fiat Palio, acabou quando subia a Rua Antônio Maria Coelho, próximo do cruzamento com a Rua Antonio Teodorowick, e deixou o trânsito lento na região nesta quarta-feira (23).

À reportagem, o motorista, de 40 anos, disse que está aguardando o sogro levar uma bateria nova para tirar o veículo do local. O carro foi levado do meio da rua para próximo da calçada.

