Parque Jacques da Luz recebe caravana de Natal nesta segunda-feira (16)

A caravana do “Natal nos Bairros” chega ao Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas nesta segunda-feira (16), às 18h com o tema “O Natal em CG é feito pra você”.

Além das atrações como brinquedos infláveis, pintura facial, distribuição de pipoca, sorteio de brindes e a chegada do Papai Noel, evento também terá banda musical no ônibus do City Tour.

Nos próximos dias, a caravana preparada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, também percorrerá diversos pontos da capital, entre eles, a região do Anhanduizinho, no dia 18 de dezembro (quarta-feira), quando a Comunidade Homex recebe o evento.



No dia 20 de dezembro (sexta-feira), a festa do Natal vai acontecer na região Prosa, com a festividade no Cras Noroeste.

A programação, prevista para os dias 21 e 23, será informada em breve.



Serviço:

Natal nos Bairros – Região Bandeira

Data: 16 de dezembro (segunda-feira

Horário: 18h

Local: Parque Jacques da Luz

Endereço: Rua Barreiras, s/n – Vila Moreninha III

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também