Policial civil tem pé amputado após sofrer grave acidente de moto na Avenida Ceará

Policial civil, de 33 anos, lotado em Ponta Porã, teve seu pé direito amputado após sofrer um grave acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (14). Ele estava em uma motocicleta, acompanhado de sua esposa, de 36 anos, quando foi atingido por um veículo no cruzamento da Avenida Ceará com a rua Amazonas, em Campo Grande.

O condutor da moto é quem teve os ferimentos mais graves em razão da colisão, enquanto a esposa sofreu diversas escoriações pelo corpo. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o hospital da Santa Casa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava trafegando em sua motocicleta, uma BMW F700, pela rua Amazonas e ao passar pelo cruzamento com a Avenida Ceará, foi atingido por um Volkswagen Voyage, conduzido por um homem, de 36 anos, que seguia pela via no sentido ao centro da cidade.

O condutor do veículo de passeio passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo. No local estiveram equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, com apoio de uma viatura do BOPE (Batalhão de Operações Especiais).

Ainda no local do acidente, foi encontrada a arma do policial civil, que ficou sob responsabilidade do militar do BOPE e foi entregue na delegacia de plantão.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

