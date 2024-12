Por eficiência, Themis Oliveira assume a presidência do Consórcio Guaicurus

A partir de 6 de janeiro de 2025, Themis de Oliveira assumirá a presidência do Consórcio Guaicurus, responsável pelo sistema de transporte coletivo de Campo Grande. O executivo tem mais de 40 anos de experiência, com 36 deles dedicados ao setor de saneamento, infraestrutura e administração pública e privada.

Formado em Geologia e com especialização em finanças corporativas, Themis foi Diretor-Presidente da Águas Guariroba por cinco anos, onde desempenhou papel importante na gestão e inovação dos serviços. Ao longo de sua carreira, também atuou como vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) e ocupou cargos de destaque no setor público, como conselheiro fiscal do Banco do Estado de Mato Grosso (BEMAT) e diretor-geral do Sanear, em Rondonópolis (MT).

O novo CEO tem como objetivo fortalecer os serviços do Consórcio Guaicurus e buscar novas oportunidades para impulsionar o transporte público na capital. A liderança de Themis é vista como crucial para o avanço do sistema de transporte coletivo, com foco na melhoria da eficiência e qualidade dos serviços.

Sobre o Consórcio Guaicurus: O Consórcio Guaicurus é uma entidade privada que congrega as quatro empresas responsáveis pela operação do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros de Campo Grande (MS). O Consórcio é formado pelas seguintes empresas: Viação Cidade Morena Ltda (empresa líder), Viação São Francisco Ltda, Jaguar Transporte Urbano Ltda e Viação Campo Grande Ltda.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também