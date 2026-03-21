PrÃ©-selecionados do Residencial Jorge Amado devem entregar documentos na Emha

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da EMHA, publicou nesta sexta-feira (20), a convocação dos pré-selecionados para 96 apartamentos do Residencial Jorge Amado, do programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1.

Os convocados devem comparecer à sede da EMHA, na Rua Íria Loureiro Viana, 415, Vila Oriente, entre os dias 23 e 27 de março, das 8h às 11h30, conforme a data indicada no edital. O atendimento será por ordem de chegada.

É necessário apresentar documentos pessoais, comprovantes de renda, residência e composição familiar para validação das informações.

A prefeitura alerta que o não comparecimento ou a falta de documentos pode resultar na desclassificação.



Confira a lista completa dos convocados, com nomes, CPFs e datas de atendimento AQUI.

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