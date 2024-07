Adriane anuncia investimento para revitalização do Camelódromo

Em reunião com a diretoria e comerciantes do Camelódromo de Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes(PP), anunciou um investimento de R$ 700 mil destinado à reforma e recomposição de toda a parte elétrica do prédio, com recursos de emenda parlamentar da senadora Tereza Cristina (PP).

Com o dinheiro já depositado na Caixa Econômica Federal, a ordem de serviços para o início da reforma será assinada após o período eleitoral, conforme determina a legislação.

O Camelódromo sofreu um incêndio em 11 de fevereiro deste ano. “Após ouvir as demandas dos comerciantes, solicitei a ajuda da senadora Tereza Cristina via emenda parlamentar,” explicou Adriane. “O valor está disponível, destravado e com o projeto de troca de toda a rede elétrica pronto. A próxima etapa será a licitação, e por fim, após o período eleitoral, a assinatura da ordem de serviço.”

Adriane destacou que sua gestão está empenhada em repovoar a área central com iniciativas como a construção do condomínio Belas Artes, a Vila dos Idosos, e a transformação do prédio desativado do Exército na Avenida Afonso Pena em uma Casa da Cultura.

“Estamos propondo mudar o cenário do centro de Campo Grande, que se tornou uma capital de grande porte. Queremos trazer as pessoas de volta ao centro. A ideia é aumentar o número de habitantes, por isso estamos construindo um condomínio próximo ao Belas Artes, a Vila dos Idosos próxima ao Horto e implantando ações culturais. Um exemplo é a festa de Santo Antônio da Igreja Matriz, que antes era feita na Praça do Papa. Estamos tentando reviver o centro com ações para atrair mais frequentadores ao Camelódromo,” destacou a prefeita Adriane.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, também esteve presente para esclarecer dúvidas dos lojistas. Ele afirmou que a previsão é que a obra na rede elétrica dure 120 dias após a assinatura da ordem de serviços, sem necessidade de paralisar as atividades comerciais. “Vamos deixar a obra licitada, contratada e com recurso garantido. A ideia é não interferir na rotina de trabalho dos comerciantes e concluir a obra o mais rápido possível,” disse.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também