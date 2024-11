Prefeitura convoca audiência pública para discutir ampliação do Shopping CG

A prefeitura Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) realizará uma audiência pública para discutir os Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) que será gerado com a ampliação do Shopping Campo Grande, na Afonso Pena.

Conforme o projeto de expansão nesta primeira fase, o estabelecimento terá mais 150 lojas satélites, 1 loja semi-âncora, 2 megalojas, além de uma nova área gastronômica, com área total estimada a ser construída de 56.615,00m².

A população pode acessar os documentos a serem discutidos na Audiência Pública na Biblioteca Geógrafa que fica Rua Hélio de Castro Maia, 279 - Jardim Paulista e no sítio eletrônico da Planurb, disponível no endereço eletrônico www.campogrande. ms.gov.br/planurb.



Para contribuir com os estudos, basta protocolar a sugestão na Planurb, também no Jardim Paulista) em horário comercial (7h30 às 11h e 13h às 17h30) ou encaminhar para o e-mail [email protected].



A audiência acontece na próxima quarta-feira (18), às 18h no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém, localizado na Rua Hélio de Castro Maia, 279 - Jardim Paulista. Haverá transmissão simultânea pela plataforma do Youtube da Planurb .



