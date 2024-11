Prefeitura divulga processo seletivo para auxiliar de manutenção

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Gestão divulgou o edital do processo seletivo simplificado para a seleção de auxiliar de manutenção, para formação de cadastro reserva para a recomposição gradativa do quadro de pessoal temporário.

O processo seletivo exige que o candidato seja alfabetizado. A jornada de trabalho é de 40 semanais e remuneração bruta de R$ 1.412.

A inscrição deve ser feita entre quarta (6) e sexta-feira (8) horário das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30, presencialmente no Plenarinho Do Paço Municipal, localizado na Rua Dr. Arthur Jorge, n. 500 – Centro.

O candidato deverá entregar a Ficha de Inscrição preenchida, datada e assinada pelo próprio candidato, conforme modelo disponível para download no endereço eletrônico: www. campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo e, também, disponível no Plenarinho Do Paço Municipal, além de todos os documentos solicitados.

Confira o edital na edição 7.704 do Diogrande desta terça-feira (5), a partir da página 5.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também