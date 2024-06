Prefeitura realiza Ação do Projeto Empreg@Juv nesta segunda-feira

Com o objetivo de promover a inserção da juventude no mercado de trabalho, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude, promove a 3ª edição do Projeto Empreg@Juv nesta segunda-feira (1º), às 9h, na sede da Sejuv.

O projeto conta com a parceria da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) e oferece três opções de vagas, sendo de emprego, estágio e jovem aprendiz. O interessado deve comparecer à Secretaria Municipal da Juventude portando sua identidade, CPF e carteira de trabalho.

Na ocasião, as empresas estarão selecionando os candidatos para a seletiva. Os parceiros para ação de empregabilidade são: Skill, Odontoclinic, Comper, CIEE, Nelson Wilians Advogados, Pró Estágio, Fort, Instituto João Bittar e Estágios MS e Funsat.

De acordo com a secretária Municipal da Juventude, Michele Ferreira, o projeto foi criado pela necessidade de um acompanhamento e um suporte mais próximo dos jovens que já passaram pela aprendizagem, qualificação e que se encontram em busca de recolocação. “Esse projeto proporciona muitas oportunidades aos jovens como menor aprendiz, estágio e emprego. Teremos uma ação mensal do Empreg@Juv, que acontecerá nas sete regiões de Campo Grande. E além disso também existe na sede da Sejuv um pólo da Funsat, dentro do Centro de Referência, oferecendo atendimentos diários”, explicou.

Durante o evento também será feita a assinatura do Termo de Cooperação e I Ação do Projeto Empreg@Juv.

Serviço

01/07/24

Horário: 9h

Local: 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3º andar.

