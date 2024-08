Prefeitura realiza audiência para discutir construção de prédio com 240 moradias

Será realizada nesta quinta-feira (29), pela Prefeitura por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), a audiência pública para apresentar e discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) de empreendimento multirresidencial.

Será discutido a partir das 18h no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém, localizado na Rua Hélio de Castro Maia, 279, Jardim Paulista, a construção do empreendimento com 240 unidades residenciai - Capretz Empreendimentos Imobiliários Ltda., localizado no lote A1, com frente para a Rua Rui Barbosa, entre a Rua Júlio Dittmar e Avenida Rachid Neder, Bairro São Francisco.

Os cidadãos podem participar presencialmente ou ao vivo por meio do canal do YouTube da Educação Ambiental da Planurb.

Os documentos a serem discutidos na Audiência Pública estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no sítio eletrônico da Planurb e podem ser acessados pelo endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/planurb .

Serviço: Audiência sobre Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)

Data: 29 de agosto de 2024

Horário: 18h

Local: Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém – Planurb

Endereço: Rua Hélio de Castro Maia, 279 - Jardim Paulista

Sítio eletrônico com os documentos a serem discutidos na audiência pública: www.campogrande.ms.gov.br/planurb.

Canal do YouTube: www.youtube.com/@educacaoambientalplanurbcg9987

