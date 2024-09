Preservando recursos naturais, Sanesul trata 130 milhões de litros de esgoto em MS

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) trata diariamente cerca de 130 milhões de litros de esgoto, que são devidamente coletados e devolvidos aos rios, solos e mananciais de forma segura e ambientalmente correta.

Essa é uma forma de preservar os recursos naturais do Estado. Esse volume de tratamento corresponde a aproximadamente 130 litros de esgoto por pessoa por dia.

A Sanesul atende aproximadamente 1 milhão de pessoas com seus serviços de esgotamento sanitário, abrangendo 68 municípios onde a companhia opera. A meta do marco legal é garantir que, até 2033, 90% da população atendida tenha acesso a serviços de coleta e tratamento de esgoto.

Para encurtar o prazo fixado pela legislação em dois anos, a companhia está investindo em infraestrutura e tecnologia, ampliando sua capacidade de operação e atendimento.

Atualmente, a área de cobertura do esgoto no Estado é de 63,36%, mas o objetivo é ampliar ainda mais o atendimento, investimento com recursos próprios e por meio da PPP (Parceria Público-Privada) firmada pelo Governo do Estado com a Ambiental MS Pantanal, do Grupo Aegea.

Até hoje, foram realizadas 344.031 novas ligações de esgoto em todo o Estado, beneficiando diretamente cerca de 1 milhão de pessoas.

Até agora, os municípios que atingiram a universalização do esgoto foram Bonito, Dois Irmãos do Buriti, Laguna Carapã, Tacuru, Alcinópolis, Caracol, Ponta Porã, Santa Rita do Pardo, Três Lagoas, Paranaíba, Porto Murtinho, Japorã, Novo Horizonte do Sul, Bodoquena, Angélica e Paranhos.

Além desses, outros municípios avançam gradativamente nessa direção, incluindo aqueles com mais de 80% de índice de cobertura, como são os casos de Chapadão do Sul (86,64%), Figueirão (80,56), Jateí (84,38%), Ribas do Rio Pardo (85,30), Guia Lopes da Laguna (84,27) e Dourados (85,3%).

