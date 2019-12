Projeto agraciará 30 escolas da Reme ensinando cidadania para alunos

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), a Controladoria-Geral do Município de Campo Grande (CGM) lançaram, nesta sexta-feira (13), o Projeto Controlador Jovem. A iniciativa é para mostrar aos jovens a importância de ter valores e ética.

O lançamento contou com o prefeito Marquinhos Trad, com a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, superintendentes e técnicos da Semed e da CGM.

A proposta é usar a metodologia de auditoria nas escolas na área da infraestrutura, por meio da fomentação cidadã ativa entre os estudantes.

O prefeito Marquinhos Trad falou da importância do projeto. ''As pessoas precisam ter valores e princípios éticos muito bem compreendidos, as pessoas que se distanciam desses valores não ter um comportamento correto, e não somente na coisa pública, mas na vida particular. Por isso, é tão importante ter a consciência exata do que é correto'', disse.

Ao todo serão 30 escolas participantes do projeto, que terão suas ações avaliadas. Cada escola poderá escolher 5 alunos e 1 monitor que guiará os estudantes no projeto.

Para avaliar os trabalhos das unidades escolares envolvidas no projeto de controladoria, uma equipe fará o controle das ações desenvolvidas, avaliando critérios estipulados para classificação e posterior premiação.

Participarão do Projeto os alunos da educação infantil ate o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano das escolas da Rede Municipal.

