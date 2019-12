Diagnóstico de daltonismo poderá ser feito em escolas da Reme

Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande poderão fazer o teste “Ishihara” para diagnóstico do daltonismo, de acordo com a Lei 9.489/19 aprovada na Câmara Municipal na terça-feira (10), durante a 79ª Sessão Ordinária.

A lei de autoria dos vereadores João César Mattogrosso (PSDB) e Cazuza (PP), diz que a Administração Municipal será responsável por assegurar aos alunos a realização do teste, a fim de promover o diagnóstico do daltonismo e a determinação do grau em que ele está afetando a percepção das cores.



O texto prevê ainda que quando diagnosticado, os alunos com daltonismo deverão ser encaminhados para o tratamento adequado. Não há cura para o daltonismo e a pessoa daltônica precisa aprender a conviver com o problema visual. Uma situação recorrente quanto ao diagnóstico é o fato de muitos descobrirem apenas na fase adulta, especialmente durante os exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O vereador João César Mattogrosso, coautor do projeto, ressalta a importância do diagnóstico precoce. “Antecipar esse diagnóstico, sobretudo de forma precoce na fase escolar, torna a adaptação da pessoa com daltonismo muito mais adequada, desde o conteúdo levado ao aluno em sala de aula até questões de convívio social”, pontuou.

Segundo o vereador a importância da proposta ao relacionar o diagnóstico do daltonismo com a educação é fundamental para garantir a qualidade de vida dos alunos, bem como do processo de ensino-aprendizagem.

Após aprovação na Casa de Leis, em duas discussões e votações, a matéria foi enviada para sanção do Executivo



