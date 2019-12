“Aprovado” nas redes sociais, fundo eleitoral ainda não foi a plenário

A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório do deputado Domingos Neto (PSD-CE) que eleva para R$ 3,8 bilhões o valor do fundo público eleitoral, responsável por cobrir os gastos das candidaturas nas eleições municipais na quarta-feira (4). Mas, o texto precisa ainda ser aprovado no Congresso.

O aumento sugerido pelo relator foi um pedido de 13 partidos como PT, PSDB, MDB, PSL, PSD, Solidariedade, DEM, Republicanos, PSB, PDT, PTB, PP e PL.

De acordo com ele, deputados e senadores dessas legendas se comprometeram a apoiar dobrar o valor sugerido pelo governo. Senadores e deputados federais negaram no dia 27 veto do presidente Jair Bolsonaro e permitiram a volta da possibilidade de aumentar o fundo eleitoral.

O projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo em setembro retirava a referência de 30% das emendas parlamentares como valor do fundo eleitoral. Bolsonaro vetou este trecho, mas acordo construído com a participação do governo aceitou a volta desta medida que pode irrigar os cofres dos partidos.

Nas últimas semanas, os presidentes dos 13 partidos se reuniram mais de uma vez na casa do presidente do PSD, Gilberto Kassab, para afinar estratégia com as bancadas na Câmara e no Senado para aumentar o financiamento eleitoral.

