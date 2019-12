Dagoberto chama manifestante de "maluco" e diz que projeto ainda não foi votado

O deputado federal, Dagoberto Nogueira (PDT-MS), em ligação para o JD1, classificou o manifestante que o hostilizou no Aeroporto Internacional de Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (9), como "maluco".

Nogueira disse que a sua bancada, não discutiu a posição ainda, mas que é contra tirar dinheiro da saúde e educação. “Isso nem foi votado ainda, como ele pode gritar que sou contra ou a favor’’, indagou.

Quanto ao fundo eleitoral, o deputado afirmou que "alguma coisa tem que ter", pois o financiamento privado está proibido. Para ele, isso evitaria que parlamentares sejam financiados por empresas, e “defendendo interesse delas aqui no congresso”.

O projeto que prevê o aumento do fundo eleitoral para R$ 3,8 bi, foi aprovado apenas pela Comissão Mista de Orçamento na quarta-feira (4).

O ocorrido

Um passageiro que aguardava o embarque no aeroporto da capital esta manhã, hostilizou o deputado Dagoberto Nogueira (PDT-MS).

Aos berros ele dizia que o parlamentar “é contra o Brasil’’, pois o deputado se manifestou favorável ao aumento do fundo eleitoral para 2020.

A pessoa, não identificada no vídeo, teria ficado revoltada com a posição do parlamentar. Já que para isso aconteça foi necessário o corte em outras pastas totalizando R$ 1,7 bilhões de reais nas despesas de 15 ministérios.

