Vídeo - Dagoberto é hostilizado no aeroporto da capital

Um passageiro que aguardava o embarque no aeroporto da capital esta manhã, hostilizou o deputado Dagoberto Nogueira (PDT/MS), no aeroporto. Aos berros ele dizia que o parlamentar “é contra o Brasil”.Veja o vídeo que está das redes sociais.

O deputado se manifestou favorável ao aumento do fundo eleitoral para 2020. A pessoa, não identificada no vídeo, teria ficado revoltada com a posição do parlamentar. Já que para que o aumento aconteça foi necessário o corte em outras pastas totalizando R$ 1,7 bilhões de reais nas despesas de 15 ministérios.

A educação brasileira também sofreu com a redução, com menos RS 280 milhões o que causa a maior revolta no cidadão do vídeo. “Vocês são inimigos da nação, não é justo tirar dinheiro da educação. O senhor é contra o Brasil, assuma”, disse o homem nas imagens gravadas.

As pastas mais prejudicadas teriam sido a da saúde, que contará com menos R$ 500 milhões, infra-estrutura e desenvolvimento regional com menos R$380 milhões, que incluem obras de habitação e saneamento.

O deputado permanece calado durante todo o vídeo, ele apenas sorri e gesticula com a cabeça. Ele foi procurado, mas até o momento da publicação desta matéria, ele não respondeu as mensagens e nem atendeu às ligações.

