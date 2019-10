Manifestantes continuam com bloqueio entre Brasil e Bolívia

Mauro Silva, com informações do Jornal Estado do Pantanal

A fronteira entre o Brasil e a Bolívia com acesso por Corumbá ainda permanece bloqueada para o trânsito de veículos. Os manifestantes cobram a revisão das eleições que aconteceu no último dia 20.

Conforme o líder dos manifestantes, nenhum tipo de produto entra no país. O comércio boliviano está vazio e as lojas estão fechadas. O Bloqueio afeta os estudantes brasileiros de medicina, tendo em vista que não há como se locomover no país. Segundo os bolivianos, este bloqueio só será encerrado, se o pleito eleitoral no país for revisto.

Eleição

A eleição para escolher o presidente da Bolívia, realizada no dia 20 deste mês na Bolívia, tem causado confrontos entre manifestantes que são contra e favoráveis ao resultado do pleito que deu vitória, reelegendo pela quarta vez, a Evo Morales do partido MAS-IPSP.

Desde o dia 21 os confrontos vêm acirrando o cenário político boliviano, e na segunda-feira (28) mais brigas ocorreram e, segundo a imprensa local, pelo menos 30 pessoas ficaram feridas.

O país vizinho que faz fronteira com Corumbá resolveu manifestar de outra forma, fechando a passagem e assim causando prejuízo ao país forçando um negociação referente ao resultado do pleito.

