Promotoria investiga conveniÃªncia na Mato Grosso por perturbaÃ§Ã£o aos moradores

A Conveniência Pit Stop V-8, localizada na Avenida Mato Grosso, Bairro Santa Fé, está sendo alvo de investigação pela 34ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande, conforme informações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

A apuração tem como foco um possível ilícito ambiental cometido pelo estabelecimento, motivado por denúncias recebidas pelo órgão. De acordo com a reclamação, os moradores da região estão enfrentando perturbação do sossego em razão do funcionamento ininterrupto da Conveniência, que, segundo a denúncia ao MPMS, opera 24 horas por dia, mesmo não possuindo licença para tal horário. O Alvará de Localização estabelece o funcionamento das 06h00 às 22h00, dizem os denunciantes anônimos.

Os denunciantes alegaram ao MPMS que o entorno do estabelecimento é marcado pelo consumo de bebidas alcoólicas, depósito inadequado de lixo e garrafas de vidro, além dos clientes realizarem suas necessidades na rua. Mesmo após acionarem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) e a Polícia Militar, o problema persiste, levando os moradores a buscar a intervenção do Ministério Público.

A investigação está a cargo do promotor Luiz Antônio Freitas de Almeida, que busca esclarecimentos junto aos órgãos municipais competentes. A Semadur e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) devem ser acionadas para prestar informações ao MPMS sobre a fiscalização no local.

